«Терять Мирре нечего, это плюс». Кузнецова — о предстоящем матче Андреевой с Гауфф в Риме

«Терять Мирре нечего, это плюс». Кузнецова — о предстоящем матче Андреевой с Гауфф в Риме
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о предстоящем матче Мирра Андреева – Кори Гауфф в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме, Италия.

Рим (ж). 1/4 финала
12 мая 2026, вторник. 20:00 МСК
Кори Гауфф
США
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
«Непростой четвертьфинал с Коко Гауфф ожидает Мирру в Риме. Четыре раза она уже проигрывала американке, но сейчас у Андреевой есть уверенность и игра на хорошем уровне.

Да, накопилось много матчей в этом грунтовом сезоне, возможно, подустала, но терять ей нечего, это точно плюс. Коко – фаворит, но надо настроиться на соперницу, подумать над тактическими вариациями. На мой взгляд, нужно постараться менять скорость через удар справа. Мирра стала чаще играть резаным ударом, Коко это не очень любит. При этом Андреева достаточно удобная соперница для Гауфф, поэтому в любом случае нужно постараться играть побыстрее, активнее и по возможности постоянно менять темп.
Желаю Мирре удачи, будем смотреть и поддерживать её», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

«Рэсси знает уже очень много команд». Радостная Мирра после выхода в 1/4 финала Рима
