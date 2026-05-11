«Я особо не жалуюсь». Мирра Андреева высказалась о проблеме приватности в теннисе

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что её не сильно волнует проблема приватности в современном теннисе.

— Не раз уже на турнире поднималась тема приватности, что камеры снимают игроков в разных помещениях или зонах, где бы не хотелось, чтобы они там были. Как ты к этому относишься? И к тому, что «Ролан Гаррос» намеревается все эти камеры закрыть.

— На самом деле, не видела ещё этого объявление, но знаю, многие игроки жаловались на то, что их снимают везде — и в спортзале, и в ресторане, и ещё где-нибудь. На самом деле, меня не так часто снимали, поэтому я особо не жалуюсь. У меня не было прямо столько видео, которые постили бы в социальные сети. А раз меня не снимали до этого, особо разницы, наверное, и не почувствую, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.