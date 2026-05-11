«Ещё эти самолёты летали». Мирра Андреева — о ветреных условиях на турнире в Риме

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме высказалась о непростых погодных условиях на соревнованиях.

Сегодня, 11 мая, Мирра Андреева (8) в 1/8 финала Рима обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (22-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

— Погода сегодня была совсем другая, нежели вчера, когда вы с Дианой Шнайдер играли пару. Как ты с ней справлялась? Что делала, чтобы нивелировать все эти внешние обстоятельства — жару, ветер…

— Да, сегодня погода сильно отличалась даже от вчерашнего дня. Было очень ветрено, ещё эти самолёты летали — что-то они там репетировали, мне сказали. Так что условия были такие непростые, но я рада, что у меня получилось не обращать на это внимания, оставаться внимательной и делать своё дело на корте.

— Ты провела два матча на дальнем корте BNP Paribas, а сейчас играла на третьей по значимости площадке — «Супертеннис Арена». Как она тебе? Заметила какие-то отличия?

— На самом деле, по мне, корты здесь в целом везде одинаковые — и также линии тоже везде одинаковые. Они немного кривые, но как бы тут для всех одинаковые условия, поэтому разницы особо не заметила. Просто внешне он выглядит немного поменьше, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.