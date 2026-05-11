Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал WTA-1000 в Риме, уверенно обыграв Наоми Осаку
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.
Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 20:55 МСК
В матче четвёртого круга Швёнтек (4) со счётом 6:2, 6:1 обыграла четырёхкратную чемпионку мэйджоров, 16-ю ракетку мира из Японии Наоми Осаку (15).
Встреча Осаки со Швёнтек продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Ига три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Наоми два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Швёнтек в Риме станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула (5).
