«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. Результаты матчей на 11 мая:

Андрей Рублёв (Россия, 12) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21) – 6:4, 6:4;

Маттия Беллуччи (Италия) — Мартин Ландалус (Испания, LL) – 4:6, 3:6;

Брэндон Накашима (США, 30) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – 6:7 (5:7), 4:6;

Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Андреа Пеллегрино (Италия, Q) – 6:7 (8:10), 1:6;

Мариано Навоне (Аргентина) — Хамад Меджедович (Сербия) – 6:4, 3:6, 4:6;

Янник Синнер (Италия, 1) — Алексей Попырин (Австралия) – 6:2, 6:0;

Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — Даниил Медведев (Россия, 7) – 6:3, 4:6, 2:6;

Флавио Коболли (Италия 10) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 3:6, 4:6.