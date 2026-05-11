Музетти ответил на вопрос о доминировании Синнера и Алькараса в теннисе

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти ответил на вопрос о популярности первой и второй ракеток мира Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Они доказали это, особенно Синнер в этом году — своими результатами и позицией в рейтинге. Алькарас выиграл тот единственный турнир «Большого шлема», которого ему не хватало, а потом был вынужден сделать паузу из‑за травмы. Считаю, что на данный момент это правда. Никто — даже лучший Зверев, самый близкий к ним игрок, который в этом году выступал очень стабильно, не может с ними сравниться. Янник [Синнер] на два‑три шага впереди всех. Надеемся максимально к ним приблизиться, но сейчас нужно быть реалистами», — приводит слова Музетти Ubitennis.