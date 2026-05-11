Елена Рыбакина с «баранкой» разгромила Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Риме
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.
Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Каролина Плишкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Елена Рыбакина
В матче 1/8 финала Рыбакина (2) со счётом 6:0, 6:2 обыграла бывшую первую (ныне 130-ю) ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову.
Встреча Рыбакиной с Плишковой продлилась 59 минут. В её рамках Елена один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Каролины два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет 10-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина (7).
