Каролина Плишкова — Елена Рыбакина: результат матча 11 мая, счёт 0:2, 4-й круг турнира в Риме

Елена Рыбакина с «баранкой» разгромила Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Риме
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
В матче 1/8 финала Рыбакина (2) со счётом 6:0, 6:2 обыграла бывшую первую (ныне 130-ю) ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову.

Встреча Рыбакиной с Плишковой продлилась 59 минут. В её рамках Елена один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Каролины два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет 10-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина (7).

