Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: результаты матчей на 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Сорана Кырстя (Румыния, 26) — Линда Носкова (Чехия, 13) – 6:2, 6:4;

Кори Гауфф (США, 3) — Ива Йович (США, 16) – 5:7, 7:5, 6:2;

Анна Калинская (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия) – 1:6, 2:6;

Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — Мирра Андреева (Россия, 8) – 3:6, 3:6;

Элина Свитолина (Украина, 7) — Никола Бартунькова (Чехия, LL) – 6:2, 6:3;

Джессика Пегула (США, 5) — Анастасия Потапова (Австрия, Q) – 7:6 (8:6), 6:2;

Наоми Осака (Япония, 15) — Ига Швёнтек (Польша, 4) – 2:6, 1:6;

Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 0:6, 2:6.