Коболли — о вылете турнира в Риме: я очень разочарован

Итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о своих эмоциях после вылета из «Мастерса» в Риме, где он проиграл аргентинцу Тьяго Тиранте со счётом 6:3, 6:4 в третьем круге.

«Я очень разочарован… Мне обидно, но в целом последние недели складывались позитивно. Играть на этом корте сложно против любого соперника. Я не ожидал, что сыграю так плохо, но такое бывает — нужно это принять. Мне ещё предстоит научиться выбираться из сложных ситуаций, даже если порой я сам в них попадаю. С другой стороны, соперник очень сильный, особенно на грунте, — сегодня он сыграл безупречно. Мне обидно, я очень зол на себя за такую игру», — приводит слова Коболли Ubitennis.