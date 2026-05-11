«Расстроился, что пришлось вставать рано». Медведев – о снятии Махача с их матча в Риме

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что начал своё выступление на «Мастерсе» в Риме (Италия) только в начале второй недели соревнований.

Сегодня, 11 мая, в матче третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия) Медведев (7) со счётом 3:6, 6:4, 6:2 обыграл 139-ю ракетку мира из Испании Пабло Льямаса Руиса (Q). Для Медведева матч с Руисом стал первым в Риме-2026. Даниил на старте должен был сразиться с чехом Томашем Махачем, однако он снялся с соревнований.

– Даниил, каково это — начинать турнир с понедельника второй недели, когда уже очень многие сошли с дистанции — Новак Джокович, Бен Шелтон, Александр Бублик, даже Арина Соболенко? Как ты всю неделю готовился, настраивался? Не засиделся ли?

– Ну, я просто тренировался. В принципе, скажем так, ты просто тренируешься, готовишься. В день, когда снялся Махач, я об этом ещё не знал утром, поэтому очень расстроился, что пришлось вставать так рано. А я не люблю вставать так рано. Мне в 6:45 пришлось вставать. Приехал на корты, готовился к матчу и тут узнал, что он снялся. Потренировались и поехали домой отдыхать. Узнал уже здесь. Да, такое бывает, заболел. Надеюсь, что у него ничего серьёзного. А я со своей стороны мог только готовиться дальше и рад, что в итоге, получилось сегодня победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.