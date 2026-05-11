Макки: победить Синнера во Франции невозможно

Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказал мнение по поводу победителя на предстоящем «Ролан Гаррос», заявив, что никто не сможет составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру.

«Победить Синнера на Открытом чемпионате Франции невозможно, если только он не получит травму или не заболеет. Три из пяти — и он психологически зажимает вас в тиски, так что вы уже не можете дважды подумать. Его игровые схемы и реакция в доли секунды на грунтовом покрытии заставляют мяч отскакивать непредсказуемо и дают ему больше времени, чтобы точно нанести удар. На грунте соперники не получают множества «бесплатных очков» на подаче и испытывают ещё большее нервное напряжение. «Огнемет» (прозвище Синнера) останется последним, кто удержится на ногах во Франции, и будет наслаждаться очередным триумфом на турнире «Большого шлема», — написал Макки у себя в социальной сети.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня.

