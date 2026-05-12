На «Мастерсе» в Италии вновь установили рекорд по продаже билетов

11 мая на турнире серии «Мастерс» в Риме было продано 43 125 билетов, что является новым рекордом соревнования. Предыдущий был установлен 8 мая, тогда продали 40 641 билет.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале прошлогоднего «Мастерса» итальянца Янника Синнера. Действующая победительница среди женщин — итальянка Жасмин Паолини, которая оказалась сильнее американки Кори Гауфф.

Алькарас с нынешнего турнира в Риме снялся из-за травмы. Паолини вылетела в третьем круге, проиграв бельгийской теннисистке Элисе Мертенс. Итальянка продолжает борьбу в парном разряде вместе с Сарой Эррани.