«Обожаю Рим». Рыбакина прокомментировала разгромную победу над Плишковой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия. В матче 1/8 финала Рыбакина (2) со счётом 6:0, 6:2 обыграла бывшую первую (ныне 130-ю) ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову.

«Сегодня я показала отличную игру. Очень довольна тем, как играла. Каролина… Приятно видеть её снова на корте после череды травм. Матчи с ней всегда сложные, особенно из-за её подачи. Очень рада тому, как играла, невероятно счастлива вернуться на этот корт. Давно здесь не выступала. Большое спасибо всем, кто остался допоздна.

Обожаю Рим. Сам город и этот стадион просто великолепны. Конечно же, болельщики, здесь всегда очень приятная атмосфера, на любом корте. Всегда много людей, много детей. Это просто потрясающе. Сам город производит такое впечатление, что хочется оставаться здесь как можно дольше. Вот стараюсь сделать это в этот раз», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет 10-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина (7).