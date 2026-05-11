Определились четвертьфиналистки турнира WTA-1000 в Риме

Определились четвертьфинальные пары грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме, Италия. Четвертьфинальные пары:

Сорана Кырстя (Румыния, 26) – Елена Остапенко (Латвия).

Кори Гауфф (США, 3) – Мирра Андреева (Россия, 8).

Джессика Пегула (США, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 4).

Элина Свитолина (Украина, 7) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Призовой фонд турнира в Риме составил € 7 228 080. В прошлом году данные соревнования выиграла восьмая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини. Паолини завершила защиту титула на стадии третьего круга.