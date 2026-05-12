Теннис Новости

Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с пятью 1/4 финала в Риме со времён Серены

Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек в возрасте 24 лет и 339 дней стала самой молодой теннисисткой, пять раз выходившей в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия, со времён легендарной американки Серены Уильямс (22 года и 226 дней) в 2004 году, сообщает Opta Ace.

Вчера, 11 мая, Швёнтек (4) вышла в четвертьфинал турнира в Риме, со счётом 6:2, 6:1 обыграв четырёхкратную чемпионку мэйджоров, 16-ю ракетку мира из Японии Наоми Осаку (15).

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 20:55 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Следующей соперницей Швёнтек в Риме станет пятая ракетка мира американка Джессика Пегула (5).

