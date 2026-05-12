Рууд оценил мнение, что Синнер играет как робот

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд отреагировал на мнение, что первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер играет как робот.

«Многие говорят, что он ведёт себя чуть ли не как робот. Но если понять, насколько сложен теннис, умение играть с механической точностью как раз и доказывает высокий уровень игрока», — приводит слова Рууда The tennis letter.

Янник Синнер — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, став одним из сильнейших игроков сезона. На его счету 20 титулов ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах серии «Мастерс». С июня 2024 года Синнер провёл 65 недель на вершине мирового рейтинга ATP, закрепив за собой статус первой ракетки мира.