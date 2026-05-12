Швёнтек уступает только Серене по проценту побед над бывшими первыми ракетками мира

Швёнтек уступает только Серене по проценту побед над бывшими первыми ракетками мира
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек одержала 21 победу и потерпела девять поражений над теннисистками, занимавшими (или занимающими) первое место в рейтинге WTA. Её процент побед составляет ровно 70%.

Вчера, 11 мая, Швёнтек (4) вышла в четвертьфинал турнира в Риме, со счётом 6:2, 6:1 обыграв четырёхкратную чемпионку мэйджоров, бывшую первую ракетку мира из Японии Наоми Осаку (15).

11 мая 2026, понедельник. 20:55 МСК
С 1975 года Швёнтек (70%) уступает только легендарной американке Серене Уильямс по проценту побед среди игроков, проведших как минимум 20 матчей против соперниц, занимавших первое место в рейтинге WTA, сообщает Opta Ace. Серена имеет 72,9% (113 побед на 42 поражения).

