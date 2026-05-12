Швёнтек уступает только Серене по проценту побед над бывшими первыми ракетками мира
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из Польши Ига Швёнтек одержала 21 победу и потерпела девять поражений над теннисистками, занимавшими (или занимающими) первое место в рейтинге WTA. Её процент побед составляет ровно 70%.
Вчера, 11 мая, Швёнтек (4) вышла в четвертьфинал турнира в Риме, со счётом 6:2, 6:1 обыграв четырёхкратную чемпионку мэйджоров, бывшую первую ракетку мира из Японии Наоми Осаку (15).
С 1975 года Швёнтек (70%) уступает только легендарной американке Серене Уильямс по проценту побед среди игроков, проведших как минимум 20 матчей против соперниц, занимавших первое место в рейтинге WTA, сообщает Opta Ace. Серена имеет 72,9% (113 побед на 42 поражения).
