Остапенко высказалась о конфликте с Калинской на турнире в Риме

Латвийка Елена Остапенко высказалась о конфликте с россиянкой Анной Калинской по ходу матча турнира в Риме. Во время матча Остапенко выругалась и назвала Калинскую симулянткой на турнире в Риме. Также Остапенко и Калинская не пожали руку друг другу после матча.
«Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всему прочему. Она хитрая теннисистка, которая пытается выбить тебя из ритма, когда начинает проигрывать. Но самое главное, я действительно горжусь собой, тем, как мне удалось справиться со всем этим, проиграв три гейма и показав действительно хороший матч. Мне кажется, здесь так много отличных игроков, и мы уважаем друг друга. Я знаю, что могу быть эмоциональной на площадке, но в конечном итоге я уважаю других игроков», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.
Остапенко выиграла поединок с Калинской со счётом 6:1, 6:2.
