Остапенко высказалась о конфликте с Калинской на турнире в Риме

Латвийка Елена Остапенко высказалась о конфликте с россиянкой Анной Калинской по ходу матча турнира в Риме. Во время матча Остапенко выругалась и назвала Калинскую симулянткой на турнире в Риме. Также Остапенко и Калинская не пожали руку друг другу после матча.

Рим (ж). 4-й круг
11 мая 2026, понедельник. 14:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2
         
1 2
6 		6
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всему прочему. Она хитрая теннисистка, которая пытается выбить тебя из ритма, когда начинает проигрывать. Но самое главное, я действительно горжусь собой, тем, как мне удалось справиться со всем этим, проиграв три гейма и показав действительно хороший матч. Мне кажется, здесь так много отличных игроков, и мы уважаем друг друга. Я знаю, что могу быть эмоциональной на площадке, но в конечном итоге я уважаю других игроков», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Остапенко выиграла поединок с Калинской со счётом 6:1, 6:2.

