Турнир ATP-1000, Рим, 2026 год: расписание на 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-1000, Рим, 2026. 1/8 финала. Расписание матчей на 12 мая:

12:00. Лоренцо Музетти (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия);

12:00. Карен Хачанов (Россия) – Дино Прижмич (Хорватия);

13:30. Рафаэль Ходар (Испания) – Лёнер Тьен (США);

15:00. Лучано Дардери (Италия) – Александр Зверев (Германия);

16:00. Янник Синнер (Италия) – Андреа Пеллегрино (Италия);

16:30. Андрей Рублёв (Россия) – Николоз Басилашвили (Грузия);

18:00. Хамад Меджедович (Сербия) – Мартин Ландалус (Испания);

21:30. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия).