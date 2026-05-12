Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: расписание матчей на 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим, 2026. Расписание матчей на 12 мая:

14:00. Сорана Кырстя (Румыния) – Елена Остапенко (Латвия);

20:00. Кори Гауфф (США) – Мирра Андреева (Россия).

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге 13-е место. В третьем круге она проиграла бельгийке Элисе Мертенс.