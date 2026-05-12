«Новак всегда опасен». Медведев — о позиции Джоковича в туре

Девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как отреагировал на проигрыш четвёртой ракетки мира серба Новака Джоковича в Риме, и считает ли он сербского теннисиста по-прежнему сильным соперником.

— Новак Джокович проиграл тут в Риме очень рано, хотя все ждали его возвращения на грунт. Остаётся ли он всё равно опасным соперником на «Ролан Гаррос»?
— Новак всегда опасен. Он вон на Australian Open cыграл в финале. Что бы с ним ни случилось, когда он в турнире, он всегда опасен. Я так понимаю, он был немного травмирован после Индиан-Уэллса, поэтому ему было непросто играть. Я смотрел матч, ещё и Прижмич играл очень хорошо. Это теннис, это бывает, но, опять же, Новак опасен всегда и везде. На Олимпиаде вот примерно мы это видели, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

За выход в четвертьфинал турнира в Риме Медведев сыграет против аргентинца Тьяго Тиранте. Матч состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.

