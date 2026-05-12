Кори Гауфф — Мирра Андреева: где смотреть матч 1/4 финала «тысячника» в Риме

Сегодня, 12 мая, на грунтовых кортах Рима продолжится теннисный турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня в 1/4 финала сразятся четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф и представительница России Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге седьмое место.

Начало матча запланировано на 20:00 мск. В России встречу не покажут официально. За развитием событий в матче можно следить по текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге 13-е место. В третьем круге она проиграла бельгийке Элисе Мертенс.