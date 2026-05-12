«Очень-очень интересный матч». Медведев — о победе в третьем круге «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о впечатлениях от матча третьего круга «Мастерса» в Риме, где обыграл испанца Пабло Льямас Руиса.

— Даниил, каким получился для тебя стартовый матч в Риме?

— В целом мне понравилось, как я играл, потому что это был мой первый матч здесь. Также я доволен, как смог поднять свой уровень, а затем находить удачные удары — иногда выигрышные, иногда укороченные, иногда с хорошим забегом. А он играл просто невероятно. Мне показалось, что нам обоим везло в некоторых моментах, а в некоторых – не везло. Так что, думаю, это был очень-очень интересный матч. Мне понравилось играть, и думаю, что смотреть со стороны было тоже весело, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.