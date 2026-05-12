Медведев объяснил, почему на «Мастерсе» в Риме играет спокойнее, чем в Монте-Карло

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, почему в матче третьего круга «Мастерса» в Риме был более спокоен, чем на турнире АТР-1000 в Монте-Карло в апреле этого года.

— Ты сегодня казался таким спокойным по сравнению с Монте-Карло. Почему такая разница?

— В Монте-Карло было тяжело. Ты можешь проиграть 3:6, 3:6, и нужно начинать думать: «Хорошо, нужно ли мне завтра поработать над своим форхендом, бэкхендом, может быть, над передвижением по грунту?» А если ты проигрываешь 0:6, 0:6, нужно просто расслабиться, перезагрузиться и постараться сыграть лучше в следующем матче. И Мадрид для этого был хорош. Я провёл три действительно отличных матча в Мадриде, даже тот, который проиграл Флавио [Коболли]. Поэтому здесь у меня была уже совсем другая энергия и получился совсем другой матч, причём с очень сильным соперником. Я рад, что мне удалось победить, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.