Кори Гауфф — Мирра Андреева: история встреч перед 1/4 финала «тысячника» в Риме

Сегодня, 12 мая, на грунтовых кортах Рима продолжится теннисный турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня в 1/4 финала сразятся четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф и представительница России Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге седьмое место. Начало матча запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Гауфф и Андреевой.

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Кори. В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023 Гауфф победила со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, а во втором круге US Open — 6:3, 6:2. Два других матча состоялись прошлой весной, в четвертьфиналах Мадрида и Рима. В Испании американка выиграла со счётом 7:5, 6:1, а в Италии — 6:4, 7:6 (7:5).