Даниил Медведев перед матчем с Тиранте в Риме высказался о предстоящем сопернике

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев накануне матча с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте на «Мастерсе» в Риме рассказал об ожиданиях встречи с этим соперником.

— Дальше у тебя в соперниках Тиранте, который выбил Коболли, хотя некоторые уже настраивались увидеть вторую серию твоего с ним противостояния, начатого в Мадриде. Что скажешь про Тиранте — почему он победил?

— Он здорово подаёт. Я с ним никогда не играл, но если смотреть только на радар, то подача у него… Даже Опелка или Мпетчи Перрикар, может, так не подают, поэтому очень интересно будет посмотреть, как на корте справляться с этой подачей. Ну вообще матчи-то он проигрывает, и даже с такой подачей. Поэтому будет интересно. Я с ним никогда не играл и не тренировался. Поэтому поговорим с тренером по матчу и уже будем работать, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.