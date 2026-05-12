Медведев — о снятии Махача: очень расстроился, что пришлось вставать так рано

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как настраивался на «Мастерс» в Риме, а также поделился, как узнал о снятии своего соперника во втором круге Томаша Махача.
|1
|2
|3
|
|
В третьем круге «Мастерса» Медведев обыграл обыграл испанца Пабло Льямаса Руиса.
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
— Каково это — начинать турнир с понедельника второй недели, когда уже очень многие сошли с дистанции — Новак Джокович, Бен Шелтон, Александр Бублик, даже Арина Соболенко? Как ты всю неделю готовился, настраивался? Не засиделся ли?
— Ну, я просто тренировался. В принципе, скажем так, ты просто тренируешься, готовишься. В день, когда снялся Махач, я об этом ещё не знал утром, поэтому очень расстроился, что пришлось вставать так рано. А я не люблю вставать так рано. Мне в 6:45 пришлось вставать. Приехал на корты, готовился к матчу и тут узнал, что он снялся. Потренировались и поехали домой отдыхать. Узнал уже здесь. Да, такое бывает, заболел. Надеюсь, у него ничего серьёзного. А я со своей стороны мог только готовиться дальше и рад, что в итоге получилось сегодня победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 12 мая 2026
-
13:30
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:08
-
10:39
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
01:54
-
00:42
-
00:24
-
00:04
-
00:01
- 11 мая 2026
-
23:53
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:17
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:31
-
22:30
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
21:50
-
21:44
-
21:39
-
21:35