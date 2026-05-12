Медведев — о снятии Махача: очень расстроился, что пришлось вставать так рано

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как настраивался на «Мастерс» в Риме, а также поделился, как узнал о снятии своего соперника во втором круге Томаша Махача.

В третьем круге «Мастерса» Медведев обыграл обыграл испанца Пабло Льямаса Руиса.

— Каково это — начинать турнир с понедельника второй недели, когда уже очень многие сошли с дистанции — Новак Джокович, Бен Шелтон, Александр Бублик, даже Арина Соболенко? Как ты всю неделю готовился, настраивался? Не засиделся ли?

— Ну, я просто тренировался. В принципе, скажем так, ты просто тренируешься, готовишься. В день, когда снялся Махач, я об этом ещё не знал утром, поэтому очень расстроился, что пришлось вставать так рано. А я не люблю вставать так рано. Мне в 6:45 пришлось вставать. Приехал на корты, готовился к матчу и тут узнал, что он снялся. Потренировались и поехали домой отдыхать. Узнал уже здесь. Да, такое бывает, заболел. Надеюсь, у него ничего серьёзного. А я со своей стороны мог только готовиться дальше и рад, что в итоге получилось сегодня победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.