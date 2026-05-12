Рублёв — Басилашвили: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 12 мая, на грунтовых кортах Рима продолжится турнир категории ATP-1000. В рамках соревновательного дня в 1/8 финала сыграют 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Грузии Николоз Басилашвили, занимающий в мировом рейтинге 117-е место.

Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Рублёв ведёт 4-3 по личным встречам (0-1 на грунте). Единственный грунтовый поединок между ними был в финале «пятисотника» в Гамбурге в 2019 году, где Басилашвили победил со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Предыдущая встреча состоялась в четвертьфинале турнира ATP-250 Монпелье (2025), где Николоз снялся при 2:5 в первом сете из-за проблем с ногой.