Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти — Каспер Рууд, результат матча 12 мая 2026, счёт 0:2, 1/8 финала; ATP 1000 Рим

Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме после уверенной победы над Музетти
25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, уверенно обыграв соперника из Италии Лоренцо Музетти, занимающего в мировом рейтинге 10-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
По ходу матча Музетти сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. Рууд подал навылет один раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Рууда станет победитель матча между Кареном Хачановым (Россия) и Дино Прижмичем (Хорватия).

Сетка «Мастерса» в Риме
