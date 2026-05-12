Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме после уверенной победы над Музетти
Поделиться
25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, уверенно обыграв соперника из Италии Лоренцо Музетти, занимающего в мировом рейтинге 10-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Каспер Рууд
К. Рууд
По ходу матча Музетти сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. Рууд подал навылет один раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11.
Следующим соперником Рууда станет победитель матча между Кареном Хачановым (Россия) и Дино Прижмичем (Хорватия).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2026
-
14:46
-
14:09
-
13:42
-
13:30
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:08
-
10:39
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
01:54
-
00:42
-
00:24
-
00:04
-
00:01
- 11 мая 2026
-
23:53
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:17
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:31
-
22:30
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
21:50