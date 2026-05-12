Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Дино Прижмич, результат матча 12 мая 2026, счёт 2:0, 1/8 финала; ATP 1000 Рим

Хачанов в двух сетах обыграл Прижмича и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в четвёртом круге «Мастерса» в Риме обыграл хорвата Дино Прижмича, занимающего в мировом рейтинге 79-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча соперников продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 2
         
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

По ходу матча Хачанов подал навылет семь раз, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Прижмич сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти.

В четвертьфинале соперником Хачанова станет 25-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Действующий победитель турнира — испанец Карлос Алькарас.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
«Меня здесь классно поддерживают. Это очень помогает». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
Эксклюзив
«Меня здесь классно поддерживают. Это очень помогает». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android