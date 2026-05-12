Хачанов в двух сетах обыграл Прижмича и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в четвёртом круге «Мастерса» в Риме обыграл хорвата Дино Прижмича, занимающего в мировом рейтинге 79-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча соперников продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:2).
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
По ходу матча Хачанов подал навылет семь раз, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Прижмич сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из девяти.
В четвертьфинале соперником Хачанова станет 25-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Действующий победитель турнира — испанец Карлос Алькарас.
