Соболенко, Рублёва и Медведева разыграли на турнире в Риме

Нескольким известным теннисистам в ходе «тысячника» и «Мастерса» в Риме был устроен розыгрыш. Его провели 39-я ракетка мира бельгиец Зизу Бергс и немецкая актриса Марит Ниссен.

Суть ситуации заключалась в том, что Ниссен притворилась археологом, проводящим спортсменам экскурсию и рассказывающим о якобы бесценной и древней вазе, рядом с которой нужно быть осторожным. В определённый момент актриса намеренно разбивала сосуд и наблюдала за реакцией теннисистов.

Участниками розыгрыша стали Ига Швёнтек, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Арина Соболенко, Стефанос Циципас.

«Тысячник» в Риме завершится 16 мая, «Мастерс» — 17-го. Их действующими чемпионами являются Жасмин Паолини и Карлос Алькарас.