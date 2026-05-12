Рафаэль Ходар — Лёнер Тьен, результат матча 12 мая 2026, счёт 2:0, 1/8 финала; ATP 1000 Рим

Рафаэль Ходар обыграл Лёнера Тьена в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме обыграл соперника из США Лёнера Тьена, занимающего в мировом рейтинге 21-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 13:30 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Лёнер Тьен
США
По ходу матча Ходар не сделал ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Тьен подал навылет три раза, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Рафаэль Ходар сразится с победителем матча между Лучано Дардери (Италия) и Александром Зверевым. Действующий чемпион турнира — испанец Карлос Алькарас.

