Рафаэль Ходар обыграл Лёнера Тьена в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар в матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме обыграл соперника из США Лёнера Тьена, занимающего в мировом рейтинге 21-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

По ходу матча Ходар не сделал ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Тьен подал навылет три раза, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Рафаэль Ходар сразится с победителем матча между Лучано Дардери (Италия) и Александром Зверевым. Действующий чемпион турнира — испанец Карлос Алькарас.