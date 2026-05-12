Медведев поделился, почему его дочь Алиса не присутствует в боксе во время матчей отца

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему его старшая дочь Алиса пока не смотрит матчи отца на трибуне.

— Чем тут в Риме занимаются твои любимые девушки? Видели, конечно, твою жену Дашу в боксе. Но когда появится Алиса?
— Нет, Алиса сейчас не здесь, не в Риме. Обе дочки в Монако. Они были в Мадриде, да. А так, я думаю, на самом деле уже скоро, потому что теннис — такой вид спорта, что, скажем так, в боксе нельзя повеселиться. То есть она всё равно ещё в таком возрасте, когда может ей надоесть это всё через сет. Поэтому, я думаю, уже скоро. Она уже привыкает к теннису и скоро, возможно, уже будет сидеть в боксе, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

