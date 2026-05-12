«Поддержу любое решение игроков». Даниил Медведев — о бойкоте ТБШ из-за низких призовых

Девятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал позицию других теннисистов насчёт возможного бойкота турниров «Большого шлема» из-за слишком маленьких, по их мнению, денежных призовых.

— Хотел спросить по поводу возможного бойкота «Ролан Гаррос». Теоретически он вообще возможен? И как ты к этой ситуации относишься, что все игроки вдруг объединятся.

— Я всё-таки уже какое-то время нахожусь в туре, и то, что я вижу — наверное, игроки не были никогда так объединены. Когда я так говорю, то не говорю про каких-то конкретных игроков, что вот мы там все сидим в раздевалке и объединяемся. Но получается, что у нас есть представитель, которому игроки доверяют, который занимается этими вопросами. Естественно, как и всегда, все игроки могут много чего говорить, но пока это не скажет Янник, Арина, Ига, может быть, я, но сейчас я не в той позиции, скажем так, как раньше, а также Новак, то остальных как бы «Большие шлемы» не будут бояться.

То, что Янник занял такую жёсткую позицию — это круто, это показывает, что он хороший человек и заботится не только о себе. Потому что ему это большой картины не сделает, и он сам это знает, но он заботится обо всех остальных и, опять же, об игроках более низкого уровня. Потому что все эти деньги – мы хотим, чтобы они распределялись всем, насколько это возможно, потому что это пойдёт и на квал, то есть это уже захватит, получается, топ-250 в каком-то смысле, и так далее. Поэтому насчёт бойкота лично ничего не могу сказать, я поддержу любое решение игроков, которое будет лучше для игроков и для тенниса, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.