Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Поддержу любое решение игроков». Даниил Медведев — о бойкоте ТБШ из-за низких призовых

«Поддержу любое решение игроков». Даниил Медведев — о бойкоте ТБШ из-за низких призовых
Комментарии

Девятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал позицию других теннисистов насчёт возможного бойкота турниров «Большого шлема» из-за слишком маленьких, по их мнению, денежных призовых.

— Хотел спросить по поводу возможного бойкота «Ролан Гаррос». Теоретически он вообще возможен? И как ты к этой ситуации относишься, что все игроки вдруг объединятся.
— Я всё-таки уже какое-то время нахожусь в туре, и то, что я вижу — наверное, игроки не были никогда так объединены. Когда я так говорю, то не говорю про каких-то конкретных игроков, что вот мы там все сидим в раздевалке и объединяемся. Но получается, что у нас есть представитель, которому игроки доверяют, который занимается этими вопросами. Естественно, как и всегда, все игроки могут много чего говорить, но пока это не скажет Янник, Арина, Ига, может быть, я, но сейчас я не в той позиции, скажем так, как раньше, а также Новак, то остальных как бы «Большие шлемы» не будут бояться.

То, что Янник занял такую жёсткую позицию — это круто, это показывает, что он хороший человек и заботится не только о себе. Потому что ему это большой картины не сделает, и он сам это знает, но он заботится обо всех остальных и, опять же, об игроках более низкого уровня. Потому что все эти деньги – мы хотим, чтобы они распределялись всем, насколько это возможно, потому что это пойдёт и на квал, то есть это уже захватит, получается, топ-250 в каком-то смысле, и так далее. Поэтому насчёт бойкота лично ничего не могу сказать, я поддержу любое решение игроков, которое будет лучше для игроков и для тенниса, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Мы хотим больше денег». Суперзвёзды тенниса массово грозятся бойкотировать «Шлемы»
«Мы хотим больше денег». Суперзвёзды тенниса массово грозятся бойкотировать «Шлемы»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android