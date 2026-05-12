Рууд — 3-й игрок младше 36 лет с 10+ выходами в 1/4 финала «Мастерсов» на грунте

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал третьим игроком, рождённым после 1990 года, когда был введён нынешний формат турниров АТР-1000, выходившим в 10 и более четвертьфиналов «Мастерсов» на грунте. Последним на данный момент результатом норвежца стала победа над итальянцем Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

Большее количество выходов в четвертьфиналы грунтовых «Мастерсов» среди рождённых позднее 1990 года игроков только у Александра Зверева (Германия) и Стефаноса Циципаса (Греция).

В 1/4 финала «Мастерса» в Риме Рууд сыграет с россиянином Кареном Хачановым, являющимся 15-й ракеткой мира.