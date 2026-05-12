Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд — 3-й игрок младше 36 лет с 10+ выходами в 1/4 финала «Мастерсов» на грунте

Рууд — 3-й игрок младше 36 лет с 10+ выходами в 1/4 финала «Мастерсов» на грунте
Комментарии

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал третьим игроком, рождённым после 1990 года, когда был введён нынешний формат турниров АТР-1000, выходившим в 10 и более четвертьфиналов «Мастерсов» на грунте. Последним на данный момент результатом норвежца стала победа над итальянцем Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 12:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Большее количество выходов в четвертьфиналы грунтовых «Мастерсов» среди рождённых позднее 1990 года игроков только у Александра Зверева (Германия) и Стефаноса Циципаса (Греция).

В 1/4 финала «Мастерса» в Риме Рууд сыграет с россиянином Кареном Хачановым, являющимся 15-й ракеткой мира.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Синнер бьётся за 1/4 финала Рима! Хачанов уже там, ещё сыграет Мирра. LIVE!
Live
Синнер бьётся за 1/4 финала Рима! Хачанов уже там, ещё сыграет Мирра. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android