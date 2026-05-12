Кырстя обыграла Остапенко и стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Риме
27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Риме, обыграв соперницу из Латвии Елену Остапенко, занимающую в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:0).
Рим (ж). 1/4 финала
12 мая 2026, вторник. 14:10 МСК
Сорана Кырстя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 0
Елена Остапенко
По ходу матча Кырстя сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Остапенко подала навылет также один раз, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных.
В полуфинальном матче Кырстя сразится с победительницей встречи между Миррой Андреевой и Кори Гауфф.
