Сорана Кырстя — Елена Остапенко, результат матча 12 мая 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 1000 Рим

Кырстя обыграла Остапенко и стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Риме
27-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя стала первой полуфиналисткой «тысячника» в Риме, обыграв соперницу из Латвии Елену Остапенко, занимающую в мировом рейтинге 36-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:0).

Рим (ж). 1/4 финала
12 мая 2026, вторник. 14:10 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 0
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

По ходу матча Кырстя сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Остапенко подала навылет также один раз, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинальном матче Кырстя сразится с победительницей встречи между Миррой Андреевой и Кори Гауфф.

Сетка «тысячника» в Риме
