Ходар — второй тинейджер, выходивший в четвертьфиналы «Мастерсов» в Мадриде и Риме за год
34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар стал лишь вторым игроком-тинейджером, которому удалось выйти в четвертьфиналы грунтовых «Мастерсов» в Мадриде и Риме за один сезон. Последним на данный момент результатом испанца является победа над американцем Лёнером Тьеном в 1/8 финала турнира АТР-1000 в Риме.
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 13:30 МСК
Рафаэль Ходар
Лёнер Тьен
Ранее единственным теннисистом-тинейджером с таким достижением был тёзка и соотечественник Ходара 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который выходил в оба четвертьфинала в 2005 году.
В следующем круге Рафаэль Ходар сразится с победителем матча между Лучано Дардери (Италия) и Александром Зверевым. Действующий чемпион турнира — испанец Карлос Алькарас.
