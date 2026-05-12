Ходар — второй тинейджер, выходивший в четвертьфиналы «Мастерсов» в Мадриде и Риме за год

34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар стал лишь вторым игроком-тинейджером, которому удалось выйти в четвертьфиналы грунтовых «Мастерсов» в Мадриде и Риме за один сезон. Последним на данный момент результатом испанца является победа над американцем Лёнером Тьеном в 1/8 финала турнира АТР-1000 в Риме.

Ранее единственным теннисистом-тинейджером с таким достижением был тёзка и соотечественник Ходара 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который выходил в оба четвертьфинала в 2005 году.

В следующем круге Рафаэль Ходар сразится с победителем матча между Лучано Дардери (Италия) и Александром Зверевым. Действующий чемпион турнира — испанец Карлос Алькарас.