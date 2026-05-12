Ходар высказался о победе над Тьеном в борьбе за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал победу над американцем Лёнером Тьеном в матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.

– Это ваш второй четвертьфинал «Мастерса». Вы подниметесь в рейтинге на 29-е место над Жоао Фонсекой. Что думаете о таком достижении, оглядываясь на несколько месяцев назад?

– Я очень счастлив. По ходу турнира я обычно не смотрю на рейтинг. Просто стараюсь играть матчи и быть сосредоточенным на том, что должен делать. Это не мой приоритет во время турнира. Очень доволен тем, как справился с важными моментами в этом матче. Лёнер – всегда тяжёлый соперник. Рад победить здесь и достичь четвертьфинала.

– Вы сказали «сконцентрирован» – это ключевое слово. Вы действительно закрылись в себе во время игры, не позволяя ему вернуться в матч, как было, наверное, с Маттео [Берреттини]…

– Да. На матчи приходит много людей. Ты просто стараешься быть сфокусированным во время них и во время важных моментов. Здесь, в теннисе, есть много взлётов и падений. Напротив тебя – другой игрок, выступающий на высоком уровне, поэтому ты просто пытаешься ментально быть готовым, — сказал Ходар в интервью на корте после встречи.