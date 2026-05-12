Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ходар высказался о победе над Тьеном в борьбе за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Ходар высказался о победе над Тьеном в борьбе за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Комментарии

34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал победу над американцем Лёнером Тьеном в матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 13:30 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

– Это ваш второй четвертьфинал «Мастерса». Вы подниметесь в рейтинге на 29-е место над Жоао Фонсекой. Что думаете о таком достижении, оглядываясь на несколько месяцев назад?
– Я очень счастлив. По ходу турнира я обычно не смотрю на рейтинг. Просто стараюсь играть матчи и быть сосредоточенным на том, что должен делать. Это не мой приоритет во время турнира. Очень доволен тем, как справился с важными моментами в этом матче. Лёнер – всегда тяжёлый соперник. Рад победить здесь и достичь четвертьфинала.

– Вы сказали «сконцентрирован» – это ключевое слово. Вы действительно закрылись в себе во время игры, не позволяя ему вернуться в матч, как было, наверное, с Маттео [Берреттини]…
– Да. На матчи приходит много людей. Ты просто стараешься быть сфокусированным во время них и во время важных моментов. Здесь, в теннисе, есть много взлётов и падений. Напротив тебя – другой игрок, выступающий на высоком уровне, поэтому ты просто пытаешься ментально быть готовым, — сказал Ходар в интервью на корте после встречи.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Камбэк Медведева! Он одержал 100-ю победу на «Мастерсах» в 2020-х и вышел в 4-й круг Рима
Камбэк Медведева! Он одержал 100-ю победу на «Мастерсах» в 2020-х и вышел в 4-й круг Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android