«Наслаждаюсь этой неделей в Риме». Кырстя — после победы над Остапенко

27-я ракетка мира румынка Сорана Кырстя, обыгравшая в четвертьфинале «тысячника» в Риме латвийскую теннисистку Елену Остапенко, эмоционально высказалась о своей победе.

– Мы можем сказать, что возраст – всего лишь цифра. Как вы мне вчера сказали, опыт очень многое решает в этом виде спорта…

– Я всегда говорила, что амбиции и мечты не имеют срока годности. Думаю, все видят, что я безумно люблю этот вид спорта, у меня огромная страсть к нему. Для меня просто невероятно играть здесь и быть в полуфинале. Очень благодарна этому виду спорта. Наслаждаюсь этой неделей в Риме, – сказала Кырстя в интервью на корте после матча.