Кори Гауфф — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «тысячника» в Риме

Сегодня, 12 мая, на грунтовых кортах Рима продолжится теннисный турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня в 1/4 финала сразятся четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф и представительница России Мирра Андреева, занимающая в мировом рейтинге седьмое место.

Начало встречи запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Миррой Андреевой и Кори Гауфф.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она проиграла бельгийке Элисе Мертенс.