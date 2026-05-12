Карлос Алькарас украсил обложку Vanity Fair, снявшись в пыли от грунта

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал героем нового выпуска глянцевого журнала Vanity Fair.

Помимо того, что Алькарас дал откровенное интервью изданию, он также принял участие в весьма необычной фотосессии. Карлос снялся прямо на грунтовом покрытии, одетый в белую майку и шорты. Испанец не постеснялся предстать перед читателями издания полностью в пыли от глины.

«Я привык к этому. Я уже падал на грунте раньше, так что это не что-то новое для меня!» — высказался о фотосессии теннисист.

В текущем сезоне Алькарас провёл лишь один грунтовый турнир – «Мастерс» в Монте-Карло, где уступил в финале Яннику Синнеру. Далее испанец выиграл один матч в Барселоне, после чего стало известно о травме его запястья. Из-за неё Алькарас отказался от участия в дальнейших соревнованиях, в том числе «Ролан Гаррос» — 2026.