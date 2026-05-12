Синнер уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где может сразиться с Рублёвым
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 16:05 МСК
В матче 1/8 финала Рима Синнер (1) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино (Q).
Встреча Синнера с Пеллегрино продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Синнер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Пеллегрино два эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Синнера в Риме станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия, 12) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q).
