Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на «Мастерсах»

Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на «Мастерсах»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии «Мастерс». Тем самым Синнер повторил рекорд серба Новака Джоковича по данному показателю, который он установил 19 августа 2011 года.

Самые длинные серии побед на «Мастерсах» с момента запуска формата:

Новак Джокович/Янник Синнер – 31;
Новак Джокович – 30;
Роджер Федерер – 29;
Рафаэль Надаль – 23;
Пит Сампрас – 19.

Свою 31-ю победу подряд на «Мастерсах» Синнер одержал в Риме. В матче 1/8 финала Янник со счётом 6:2, 6:3 обыграл 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино (Q).

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 16:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Андреа Пеллегрино
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино
Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Рыбакина вышла в 1/4 финала Рима! Рублёв, Медведев и Мирра тоже победили. LIVE!
Live
Рыбакина вышла в 1/4 финала Рима! Рублёв, Медведев и Мирра тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android