Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии «Мастерс». Тем самым Синнер повторил рекорд серба Новака Джоковича по данному показателю, который он установил 19 августа 2011 года.

Самые длинные серии побед на «Мастерсах» с момента запуска формата:

Новак Джокович/Янник Синнер – 31;

Новак Джокович – 30;

Роджер Федерер – 29;

Рафаэль Надаль – 23;

Пит Сампрас – 19.

Свою 31-ю победу подряд на «Мастерсах» Синнер одержал в Риме. В матче 1/8 финала Янник со счётом 6:2, 6:3 обыграл 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино (Q).