Янник Синнер повторил рекорд Новака Джоковича по числу побед подряд на «Мастерсах»
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 31-й матч подряд на турнирах серии «Мастерс». Тем самым Синнер повторил рекорд серба Новака Джоковича по данному показателю, который он установил 19 августа 2011 года.
Самые длинные серии побед на «Мастерсах» с момента запуска формата:
Новак Джокович/Янник Синнер – 31;
Новак Джокович – 30;
Роджер Федерер – 29;
Рафаэль Надаль – 23;
Пит Сампрас – 19.
Свою 31-ю победу подряд на «Мастерсах» Синнер одержал в Риме. В матче 1/8 финала Янник со счётом 6:2, 6:3 обыграл 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино (Q).
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 16:05 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
Андреа Пеллегрино
