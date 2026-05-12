Зверев с «баранкой» проиграл Дардери в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче четвёртого круга соревнований Зверев (2) со счётом 6:1, 6:7 (10:12), 0:6 проиграл 20-й ракетке мира из Италии Лучано Дардери (18). Отметим, что Лучано уступал Александру со счётом 1:6, 3:5, он ушёл с четырёх матчболов.

Встреча Зверева с Дардери продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках немец четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету итальянца четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Дардери в Риме станет 34-я ракетка мира 19-летний испанец Рафаэль Ходар (32).