Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лучано Дардери — Александр Зверев, результат матча 12 мая 2026, счет 1:2, 4-й круг турнира в Риме

Зверев с «баранкой» проиграл Дардери в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 15:25 МСК
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 12 6
6 		6 10 0
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В матче четвёртого круга соревнований Зверев (2) со счётом 6:1, 6:7 (10:12), 0:6 проиграл 20-й ракетке мира из Италии Лучано Дардери (18). Отметим, что Лучано уступал Александру со счётом 1:6, 3:5, он ушёл с четырёх матчболов.

Встреча Зверева с Дардери продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках немец четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету итальянца четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Дардери в Риме станет 34-я ракетка мира 19-летний испанец Рафаэль Ходар (32).

Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Рублёв на пути к 1/4 финала Рима! Синнер его ждёт, Мирра и Медведев тоже сыграют. LIVE!
Live
Рублёв на пути к 1/4 финала Рима! Синнер его ждёт, Мирра и Медведев тоже сыграют. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android