Энди Маррей вошёл в тренерский штаб Джека Дрейпера на травяной сезон

Энди Маррей вошёл в тренерский штаб Джека Дрейпера на травяной сезон
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вошёл в тренерский штаб бывшей четвёртой (ныне 50-й) ракетки мира соотечественника Джека Дрейпера. Маррей будет помогать Дрейперу во время травяного сезона-2026.

Дрейпер перед подготовкой к траве решил расстаться c тренером Джейми Дельгадо, под руководством которого проработал около шести месяцев.

«Я очень благодарен Джейми за всё, что он сделал для меня в последние шесть месяцев. Он тренер мирового класса и замечательный человек. В переходный период меня продолжит поддерживать отличная команда LTA, к которой присоединится Энди Маррей, он будет помогать мне на протяжении всего травяного сезона», — говорится в заявлении Дрейпера, который пропускает «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы колена.

