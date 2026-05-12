Тьяго Агустин Тиранте — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Риме

Сегодня, 12 мая, чемпион US Open – 2021 девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (7) сразится с 69-й ракеткой мира из Аргентины Тьяго Агустином Тиранте за выход в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Данный поединок поставлен последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 21:30 мск.

Отметим, что Медведев впервые сыграет с Тиранте.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 8 235 540. В прошлом году соревнования выиграл испанец Карлос Алькарас.