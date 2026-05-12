«Худший корт, на котором я когда-либо играл». Зверев прокомментировал поражение от Дардери

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче четвёртого круга соревнований Зверев (2) со счётом 6:1, 6:7 (10:12), 0:6 проиграл 20-й ракетке мира из Италии Лучано Дардери (18).
– Играть было сложно. Если честно, думаю, это худший корт, на котором я когда-либо играл – ни в юниорах, ни на профессиональном уровне, ни на «фьючерсах», ни на тренировках я никогда не играл на корте такого плохого качества. У меня матчбол – мяч просто перелетел через голову. У меня брейк-пойнт – мяч замедляется или резко теряет скорость. Да, ветер был сильный. Но я всё равно считаю, что должен был выигрывать в двух сетах. После этого он сыграл фантастически.
– Каково состояние грунта в целом? Вы же делали разминку утром.
– Ну вы же сами видели, нет? Мяч иногда просто вязнет и катится по поверхности. Играть сложно, — сказал Зверев на пресс-конференции.
