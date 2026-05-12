Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче 1/8 финала Рима Синнер (1) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино (Q).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
– Дерби всегда очень отличаются. Я очень рад такому исходу. В то же время я очень рад за него. Мы играли семь лет назад на корте поменьше. Это приятно. Конечно, с точки зрения нашей страны потрясающе, что так много итальянцев. Немного жаль, что это произошло в 1/8 финала. Это был очень хороший матч с обеих сторон. Теперь посмотрим. Надеюсь, я готов к четвертьфиналу.
– Насколько вы довольны тем, как сыграли сегодня?
– Я думаю, что могу быть очень доволен. Сложные условия. В конце концов, ветер немного стих. Вначале было нелегко. Я доволен тем, как справляюсь с подобными ситуациями. Зрителей становится всё больше и больше. Я рад, что нахожусь в таком положении. Завтра для меня важный выходной, я постараюсь отдохнуть. Надеюсь, буду готов к четвертьфиналу, — сказал Синнер в интервью на корте.
- 12 мая 2026
-
19:28
-
19:18
-
18:59
-
18:49
-
18:27
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:33
-
17:00
-
16:32
-
16:17
-
15:58
-
15:47
-
15:40
-
15:24
-
15:16
-
15:07
-
14:46
-
14:09
-
13:42
-
13:30
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:08
-
10:39
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
01:54
-
00:42