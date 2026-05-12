Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче 1/8 финала Рима Синнер (1) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 155-ю ракетку мира соотечественника Андреа Пеллегрино (Q).

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 16:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Андреа Пеллегрино
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино

– Дерби всегда очень отличаются. Я очень рад такому исходу. В то же время я очень рад за него. Мы играли семь лет назад на корте поменьше. Это приятно. Конечно, с точки зрения нашей страны потрясающе, что так много итальянцев. Немного жаль, что это произошло в 1/8 финала. Это был очень хороший матч с обеих сторон. Теперь посмотрим. Надеюсь, я готов к четвертьфиналу.

– Насколько вы довольны тем, как сыграли сегодня?
– Я думаю, что могу быть очень доволен. Сложные условия. В конце концов, ветер немного стих. Вначале было нелегко. Я доволен тем, как справляюсь с подобными ситуациями. Зрителей становится всё больше и больше. Я рад, что нахожусь в таком положении. Завтра для меня важный выходной, я постараюсь отдохнуть. Надеюсь, буду готов к четвертьфиналу, — сказал Синнер в интервью на корте.

