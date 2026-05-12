Андрей Рублёв получил штраф за нецензурную брань по ходу матча с Басилашвили в Риме

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил штраф в очко за нецензурную брань по ходу матча 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с грузином Николозом Басилашвили (117-я ракетка мира).

Инцидент произошёл при счёте 40:40 в первом гейме второго сета матча. Рублёв выругался матом после того, как проиграл розыгрыш, хотя был уверен, что первым в корт не попал Басилашвили. Судья на вышке Орели Турт оперативно отреагировала на поведение Рублёва и сняла с него очко, из-за чего гейм остался за Басилашвили.

