Андрей Рублёв получил штраф за нецензурную брань по ходу матча с Басилашвили в Риме
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил штраф в очко за нецензурную брань по ходу матча 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с грузином Николозом Басилашвили (117-я ракетка мира).
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 18:10 МСК
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|6 2
Инцидент произошёл при счёте 40:40 в первом гейме второго сета матча. Рублёв выругался матом после того, как проиграл розыгрыш, хотя был уверен, что первым в корт не попал Басилашвили. Судья на вышке Орели Турт оперативно отреагировала на поведение Рублёва и сняла с него очко, из-за чего гейм остался за Басилашвили.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Николоз Басилашвили в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.
