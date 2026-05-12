Зверев: должен верить, что могу победить Синнера. Иначе можно уже вручать ему трофей «РГ»

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) поделился настроем на выступление на Открытом чемпионате Франции — 2026.

– С каким настроем вы едете на «Ролан Гаррос»? Без Алькараса пока никто не может обыграть Синнера.

– Пока что так и было. Но я должен верить, что способен его победить. Я обязан в это верить, иначе можно просто сразу вручить ему трофей, не проводя турнир, — сказал Зверев на пресс-конференции.

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Зверев дошёл до четвертьфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.