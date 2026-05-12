Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: должен верить, что могу победить Синнера. Иначе можно уже вручать ему трофей «РГ»

Зверев: должен верить, что могу победить Синнера. Иначе можно уже вручать ему трофей «РГ»
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) поделился настроем на выступление на Открытом чемпионате Франции — 2026.

– С каким настроем вы едете на «Ролан Гаррос»? Без Алькараса пока никто не может обыграть Синнера.
– Пока что так и было. Но я должен верить, что способен его победить. Я обязан в это верить, иначе можно просто сразу вручить ему трофей, не проводя турнир, — сказал Зверев на пресс-конференции.

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Зверев дошёл до четвертьфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Материалы по теме
Мирра в сете от 1/2 финала Рима! Рублёв победил, теперь ждём Медведева. LIVE!
Live
Мирра в сете от 1/2 финала Рима! Рублёв победил, теперь ждём Медведева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android